Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de decentraland

En el metaverso de Decentraland los usuarios pueden usar la criptomoneda para adquirir parcelas de tierra virtuales o crear contenido (como obras NFT) y venderlo. (Infobae)

Las monedas virtuales se encuentran en auge convirtiéndose en una divisa digital relevante en la actualidad a tal grado que algunas compañías y Estados han incentivado su uso a pesar de no tener ninguna regulación o garantía. Entre las innumerables criptodivisas que han surgido destacan unas cuantas, entre ellas la de decentraland.

Decentraland es una plataforma de realidad virtual tridimensional soportada por Ethereum, otra de las criptomonedas más conocidas del mercado, donde los usuarios son los propietarios en lugar de alguna corporación.

Precio de decentraland

Mientras el debate se acalora cada día más sobre la conveniencia o no de su uso, decentraland cotiza hoy a las 10:00 horas (UTC) en 0.3 dólares, lo que supone un cambio de -1.52% con respecto a las últimas 24 horas y una variación de -0.67% con referencia a su valor alcanzado en la última hora.

En cuanto a supopularidadde mercado, ha mantenido el puesto #112 entre lasmonedas digitales.

¿Qué son las criptomonedas y cómo funcionan?

Las monedas virtuales surgieron en 2008 como una alternativa ante la devaluación de varias divisas a consecuencia de la crisis económica de aquel año.

El primer activo digital creado fue el bitcoin y con el tiempo surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin, cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Las criptomonedas funcionan a través de un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la generación de sus unidades .

Para realizar transacciones, las criptomonedas usan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

Cabe mencionar que las criptomonedas son activos digitales que no existen físicamente y, a diferencia de monedas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no necesitan de intermediarios en las transacciones.

Esto último ha provocado que las criptomonedas no sean vistas con buenos ojos por el mercado formal acusándolos de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Representaciones físicas de varias criptomonedas sobre la placa base de un ordenador(EFE/Sedat Suna)

Aún así, poco a poco se ha abierto el paso a tal grado que empresas, millonarios y hasta Estados han incentivado o autorizado su uso.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha hecho comentarios a favor de monedas digitales como bitcoin y dogecoin, permitiendo temporalmente su uso en la empresa de automóviles eléctricos Tesla, lo cual desencadenó, en su momento, el incremento de su valor.