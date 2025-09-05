Las películas favoritas del público en Prime Video España

Esta plataforma está disponible en más de 200 países y territorios, aunque su catálogo todavía es menor al de sus principales competidoras. (Infobae)

Semana a semana, Prime Video da a conocer su lista con las películas más populares en España, con nuevos filmes que salen, otros que entran y unos cuantos que se mantienen reflejando los cambios de la audiencia.

Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes que no te puedes perder.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye las producciones que van ganando terreno.

Ranking de películas más populares en Prime Video en España

1. Riesgo bajo cero: venganza (Ice Road: Vengeance)

Mike viaja a Nepal para esparcir las cenizas de su hermano en el Everest. Cuando Mike y su guía se topan con mercenarios mientras viajan en un autobús se ven obligados a luchar para salvarse a sí mismos, a los pasajeros y al país.

2. Arcadian

Un padre y sus hijos mellizos intentan sobrevivir al asedio de unas criaturas feroces que atacan su remota granja. (FILMAFFINITY)

3. Enemigos

4. The Virtuoso

5. El mapa que me lleva a ti (The Map That Leads to You)

Heather es una joven que emprende una aventura por Europa con sus mejores amigos antes de instalarse en su vida perfectamente planificada. Cuando se cruza en su camino Jack, un desconocido magnético y misterioso, su chispa instantánea enciende un viaje emocional que ninguno de los dos esperaba. A medida que su conexión se profundiza, los secretos, las decisiones vitales y las verdades ocultas pondrán a prueba su vínculo y cambiarán su vida de una forma que nunca imaginó.

6. Votemos

En un edificio del centro de Madrid, una comunidad de vecinos se reúne para votar el cambio de ascensor. Sin embargo, la noticia inesperada de que un nuevo inquilino con problemas de salud mental va a alquilar el piso de uno de los propietarios, cae como una bomba en la reunión, que toma un inesperado rumbo.

7. Más allá de la vida

Narra paralelamente la historia de tres personajes que han tenido algún tipo de contacto con la muerte: una periodista francesa, que estuvo a punto de morir durante el tsunami que asoló el Sudeste asiático en las Navidades de 2004; un niño inglés que pierde a su hermano gemelo en un terrible accidente y que busca respuestas y un norteamericano que tiene el don de comunicarse con los muertos.

8. El último encargo (The Pickup)

Una rutinaria recogida de dinero da un giro salvaje cuando dos incompatibles conductores de camión, Russell y Travis, son asaltados por despiadados criminales a las órdenes de la hábil mente maestra Zoe, cuyos planes van mucho más allá del cargamento de dinero en efectivo. Mientras el caos se desata a su alrededor, este improbable dúo tiene que enfrentarse en situaciones de alto riesgo, con personalidades que chocan continuamente y un muy mal día que no deja de empeorar.

9. Un funeral de locos

Los miembros de una familia acuden a despedir al patriarca, recién fallecido. Pero lo que debería ser un sentido velatorio se convierte en una reunión enloquecida cuando uno de los asistentes saca a la luz el secreto mejor guardado del difunto. El chantaje, las alucinaciones y las relaciones desquiciadas se dan cita en este funeral de locos, donde el caos está servido.

10. Top Gun: Maverick

Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Maverick" Mitchell se encuentra dónde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el alcance en su rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo "Goose".

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué más saber sobre Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (The Verge)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en cientos de países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratis y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos preseas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.