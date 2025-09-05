Hang Seng cerró operaciones/la jornada con ganancias este 5 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva sesión para el Hang Seng (Hong Kong), que terminó la jornada del viernes 5 de septiembre con incrementos del 1,43%, hasta los 25.417,98 puntos. El índice bursátil anotó un máximo de 25.471,80 puntos y la cifra mínima de 25.090,65 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,5%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) marca un ascenso 1,36% y en el último año aún conserva un incremento del 42,2%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 1,59% por debajo de su máximo en lo que va de año (25.829,91 puntos) y un 34,67% por encima de su cotización mínima del año en curso (18.874,14 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.