Bon appétit, majestad el K-drama que conquista a los usuarios de Netflix Chile este fin de semana

La serie surcoreana Bon appétit, majestad (Bon Appétit, Your Majesty), estrenada el 23 de agosto de 2025 en Netflix, ha logrado un éxito notable en la plataforma, consolidándose como una de las producciones más destacadas del momento.

La serie, basada en la novela web Surviving as Yeonsan-gun’s Chef de Park Guk-jae, sigue a Yeon Ji-young (Im Yoon-ah), una chef franco-coreana que, tras ganar un concurso culinario en Francia, viaja en el tiempo a la dinastía Joseon (siglo XV-XVI) debido a un fenómeno relacionado con un libro antiguo y un eclipse solar. Allí, debe cocinar para el rey Yi Heon (Lee Chae-min), un tirano con un paladar exigente, mientras enfrenta intrigas palaciegas y busca regresar a su época.

La mezcla de viajes en el tiempo, romance, comedia y gastronomía ha resonado con el público. La premisa de “Una Chef. Un Tirano. Un Desastre Real” combina humor, tensión emocional y un choque cultural entre la modernidad y la tradición, lo que la hace accesible a diversos públicos.

1. Merlina

Merlina vuelve a la escuela para intentar dominar sus poderes psíquicos al mismo tiempo se desata una serie de misteriosos asesinatos y descubre un oscuro misterio de los Addams.

2. Dos tumbas

Cuando la desaparición de dos chicas adolescentes conmociona a una apacible localidad costera, una abuela lo arriesga todo para descubrir la verdad y clamar venganza por su nieta.

3. Bon appétit, majestad (폭군의 셰프)

Tras viajar en el tiempo a los días de la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano, cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá desafíos reales.

4. Mi vida con los chicos Walter

Después de una tragedia, la adolescente Jackie Howard se muda a un pueblo con la familia de su tutora. Allí aprende lecciones importantes sobre el amor, la esperanza y la amistad.

5. En el barro

Cinco reclusas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, hasta que la corrupción y las guerras territoriales dentro de una prisión despiadada amenazan con destruirlas.

6. Rehén (Hostage)

Cuando secuestran al marido de la primera ministra británica y la presidenta de Francia empieza a recibir amenazas, ambas gobernantes se enfrentan a una decisión imposible.

7. El sinuoso camino del derecho (에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들)

Una joven abogada con un claro concepto de justicia se une a un prestigioso bufete y navega el complejo mundo legal bajo las órdenes de su exigente mentor. (Netflix)

8. Los ríos del destino (Pssica)

Cuando una red de tráfico sexual secuestra a una joven, un pirata de agua dulce y una madre feroz deciden buscarla cada uno por su cuenta, hasta que sus caminos se cruzan.

9. Baby Bandito

El skater Kevin y su banda logran el mayor robo en la historia de Chile.., pero el amor y las redes sociales podrían arruinarlo todo. Inspirada en hechos reales.

10. DAN DA DAN (ダンダダン)

En una apuesta por ver si existen los fantasmas o los alienígenas, dos adolescentes viven experiencias paranormales aterradoras, consiguen superpoderes y.. ¿se enamoran?

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.