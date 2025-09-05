Cierre del mercado suizo este 5 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión continuista para el Swiss Market, que acabó la jornada en los mercados del viernes 5 de septiembre con una variación del 0,1%, hasta los 12.370,57 puntos. El índice bursátil anotó un máximo de 12.441,10 puntos y un volumen mínimo de 12.354,11 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,7%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Swiss Market registra un ascenso 1,5%; pese a ello en el último año acumula aún una disminución del 0,65%. El Swiss Market se sitúa un 6,05% por debajo de su máximo en lo que va de año (13.166,68 puntos) y un 13,62% por encima de su valoración mínima del año en curso (10.887,73 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo evoluciona el valor de un un conjunto de activos, para lo cual se sirve de datos de distintas compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden agremiarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).