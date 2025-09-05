Noticias

Bolivia: cotización de cierre del dólar hoy 5 de septiembre de USD a BOB

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
El Banco Central anunció que
El Banco Central anunció que preservará el tipo de cambio del boliviano frente al dólar estadounidense. (Infobae)

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 6,86 bolivianos en promedio, de manera que implicó un cambio del 1,81% si se compara con la cotización de la sesión previa, cuando finalizó con 6,74 bolivianos.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense anota cambios ligeros; pero desde hace un año aún acumula una subida del 2,04%.

Con respecto a días pasados, sumó cuatro jornadas sucesivas de subida. En cuanto a la volatilidad de las últimas fechas, fue visiblemente superior a la acumulada en el último año, por lo que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

Pronósticos económicos para 2025

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

Temas Relacionados

BoliviaDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Las series más populares de Netflix en Ecuador para engancharse este día

Las series han tenido un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Las series más populares de

Dólar se hunde frente al peso en Chile hoy 5 de septiembre

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar se hunde frente al

Las series más vistas en Netflix Uruguay para pasar horas frente a la pantalla

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Las series más vistas en

Paraguay: cotización de cierre del dólar hoy 5 de septiembre de USD a PYG

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Paraguay: cotización de cierre del

Euro: cotización de cierre hoy 5 de septiembre en Chile

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy