BEL-20 INDEX se mueve en terreno verde al finalizar la sesión de este 5 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada en alza para el BEL-20 INDEX, que acabó la jornada financiera del viernes 5 de septiembre con ascensos del 0,72%, hasta los 4.779,62 puntos. El índice bursátil marcó un volumen máximo de 4.779,92 puntos y un volumen mínimo de 4.743,27 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,77%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BEL-20 INDEX acumula una bajada 0,39%; pese a ello desde hace un año mantiene aún un incremento del 13,87%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 1,68% por debajo de su máximo en lo que va de año (4.861,20 puntos) y un 23,75% por encima de su valoración mínima del año en curso (3.862,22 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.