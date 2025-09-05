Apertura del KOSPI: mercado surcoreano gana terreno este 5 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de subida para el KOSPI, que empieza la jornada en los mercados del viernes 5 de septiembre con leves ascensos del 0,2%, hasta los 3.207,20 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos la cifra con días anteriores, el selectivo encadena cuatro fechas sucesivas de ganancias.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el KOSPI marca un ascenso 0,67%, de modo que en términos interanuales aún acumula un incremento del 18,74%. El KOSPI se sitúa un 1,45% por debajo de su máximo del presente año (3.254,47 puntos) y un 39,83% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.293,70 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo evoluciona el valor de un determinado conjunto de activos, por lo que recolecta datos de diferentes compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con características específicas como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden agruparse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).