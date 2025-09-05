Apertura del FTSE MIB IDX este 5 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el FTSE MIB IDX, que comienza la sesión de mercado del viernes 5 de septiembre con una variación del 0%, hasta los 41.988,39 puntos, tras la apertura. Respecto de fechas anteriores, el indicador pone freno a dos sesiones seguidas con tendencia.

En la última semana, el FTSE MIB IDX marca un descenso 0,49%; por el contrario desde hace un año mantiene aún una subida del 24,65%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 3,05% por debajo de su máximo en lo que va de año (43.310 puntos) y un 28,28% por encima de su valoración mínima del año en curso (32.731 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.