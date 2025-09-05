AEX se mueve en terreno positivo en la apertura del mercado este 5 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura positiva para el AEX, que comienza la jornada del viernes 5 de septiembre con ascensos del 0,49%, hasta los 904,58 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de días pasados, el selectivo suma tres sesiones consecutivas de subida.

Si consideramos los datos de la última semana, el AEX registra un incremento 0,89%, de manera que en el último año acumula aún una subida del 2,58%. El AEX se sitúa un 4,63% por debajo de su máximo del presente año (948,54 puntos) y un 13,58% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (796,45 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que se utuliza para conocer la evolución del precio de un un conjunto de activos, para lo cual se sirve de datos de varias empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden agremiarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).