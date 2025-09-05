AEX experimenta una baja de 0,17% al cierre de la jornada de este 5 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el AEX, que terminó la sesión de mercado del viernes 5 de septiembre con ligeras bajadas del 0,17%, hasta los 898,68 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 905,64 puntos y la cifra mínima de 896,27 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,03%.

En la última semana, el AEX anota un ascenso 0,23%, de modo que en términos interanuales acumula aún un incremento del 1,91%. El AEX se sitúa un 5,26% por debajo de su máximo del presente año (948,54 puntos) y un 12,84% por encima de su valoración mínima del año en curso (796,45 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.