Acciones de la eurozona ganan; Euro Stoxx 50 abre la sesión con cifras al alza este 5 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión en positivo para el EuroStoxx 50, que comienza la sesión de mercado del viernes 5 de septiembre con leves ascensos del 0,19%, hasta los 5.356,64 puntos, tras la apertura. Si comparamos la cifra con días anteriores, el indicador encadena tres sesiones sucesivas en ascenso.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el EuroStoxx 50 acumula una subida 0,09% y desde hace un año aún conserva un incremento del 12,45%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 3,32% por debajo de su máximo del presente año (5.540,69 puntos) y un 15,89% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (4.622,14 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del valor de un un conjunto de activos, para lo cual toma datos de distintas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en nuestra economía existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).