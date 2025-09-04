Noticias

Valor de apertura del euro en República Dominicana este 4 de septiembre de EUR a DOP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Junto con el dólar, el euro es una de las divisas con mayor movimiento en el mercado cambiario. (Infobae)

El euro se negocia al inicio del día a 73,40 pesos dominicanos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,21% comparado con el valor de la jornada anterior, cuando se situó en 73,25 pesos.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro marca un incremento 0,98%, por ello en el último año aún conserva un ascenso del 13,12%.

Si comparamos el dato con jornadas pasadas, encadena tres fechas sucesivas de ganancias. En referencia a la volatilidad de la última semana, presenta un balance notoriamente inferior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.

