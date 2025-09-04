Valor de apertura del euro en Nicaragua este 4 de septiembre de EUR a NIO

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

Tras la apertura de mercados el euro se cotiza en el día de hoy a 42,64 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,25% si se compara con los 42,53 córdobas de la jornada anterior.

En la última semana, el euro anota un ascenso 0,39%, por lo que en términos interanuales aún conserva una subida del 7,21%.

Si comparamos el dato con días pasados, invierte el dato de la sesión previa, donde cerró con una disminución del 0,33%, siendo incapaz de asentar una tendencia recientemente. En referencia a la volatilidad de la última semana, es inferior a los números logrados para el último año (10,61%), así que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en las últimas fechas.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.