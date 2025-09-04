Noticias

Valor de apertura del dólar en Nicaragua este 4 de septiembre de USD a NIO

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

El dólar es una de
El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense se paga al inicio a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,2% si se compara con el valor de la sesión previa, cuando acabó con 36,55 córdobas.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense marca cambios ligeros; pese a ello en términos interanuales acumula aún un ascenso del 0,26%.

Respecto de días previos, encadena tres fechas consecutivas en cifras positivas. La volatilidad de los últimos siete días presenta un comportamiento ligeramente inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, mostrándose como un valor con menos cambios de lo normal últimamente.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

Nicaragua Dólar Tipo de cambio

