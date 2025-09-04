Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: al alza tras el cierre de la jornada este 4 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva sesión para el Taiwan Weighted, que cerró la sesión de mercado del jueves 4 de septiembre con leves subidas del 0,33%, hasta los 24.179,85 puntos. El selectivo anotó un máximo de 24.389,35 puntos y un volumen mínimo de 24.168,16 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,91%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el Taiwan Weighted marca un descenso 0,23%; pero en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 9,17%. El Taiwan Weighted se sitúa un 1,39% por debajo de su máximo en lo que va de año (24.519,90 puntos) y un 39,03% por encima de su cotización mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

