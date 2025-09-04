RTSI pierde terreno tras el cierre de operaciones este 4 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el RTSI (Russia), que cerró la jornada del jueves 4 de septiembre con leves bajadas del 0,37%, hasta los 1.113,18 puntos. El índice bursátil llegó a un máximo de 1.127,78 puntos y la cifra mínima de 1.110,05 puntos. El rango de cotización para el RTSI (Russia) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,57%.

Si consideramos los datos de la última semana, el RTSI (Russia) registra una disminución 2,59%; aunque en el último año todavía mantiene un ascenso del 18,15%. El RTSI (Russia) se sitúa un 11,59% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.259,09 puntos) y un 30,34% por encima de su valoración mínima del año en curso (854,03 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.