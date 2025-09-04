Ranking Spotify en Uruguay: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público uruguayo.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo favorito de los escuchas

1. Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)

Roze Oficial

La canción de Roze Oficial se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 26.215 reproducciones, motivo por el cual continúa en la primera posición.

2. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 25.747 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. La Plena

W Sound

«La Plena», interpretado por W Sound, ocupa el tercer lugar de la lista, tras lograr 24.877 reproducciones.

4. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

Tras acumular 21.393 reproducciones, «QLOO (w Kreamly)» de Young Cister se mantiene en cuarto lugar.

5. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido», interpretado por Beéle, ocupa el quinto lugar de la lista, tras lograr 20.314 reproducciones.

6. TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)

Jere Klein

«TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)» de Jere Klein es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 19.182 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. TU VAS SIN (fav)

Rels B

«TU VAS SIN (fav)» de Rels B se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 18.406 reproducciones, motivo por el cual continúa en la séptima posición.

8. si te pillara

Beéle

Tras acumular 17.545 reproducciones, «si te pillara» de Beéle se mantiene en octavo lugar.

9. UWAIE

Max Carra

Tras acumular 15.076 reproducciones, «UWAIE» de Max Carra se mantiene en noveno lugar.

10. Los Mayores

LA NUEVA ESCUELA

«Los Mayores» de LA NUEVA ESCUELA es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 14.959 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Uruguay es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.