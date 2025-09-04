Noticias

Principal índice italiano registra ganancias de 0,49% al cierre de la sesión de este 4 de septiembre

Cierre de operaciones FTSE MIB IDX: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el FTSE MIB IDX, que terminó la sesión bursátil del jueves 4 de septiembre con leves subidas del 0,49%, hasta los 41.989,71 puntos. En su entorno bursátil llegó a la cifra máxima de 42.088,99 puntos y un volumen mínimo de 41.716,34 puntos. El rango de cotización para el FTSE MIB IDX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,89%.

Con respecto a los últimos siete días, el FTSE MIB IDX anota una bajada 1,08%; pese a ello desde hace un año todavía mantiene un incremento del 24,67%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 3,05% por debajo de su máximo en lo que va de año (43.310 puntos) y un 28,29% por encima de su cotización mínima del año en curso (32.731 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere prestar atención sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

