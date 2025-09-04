Noticias

Panamá: cotización de apertura del euro hoy 4 de septiembre de EUR a PAB

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año el euro ha
Este año el euro ha alcanzado máximos superiores a los 1.000 balboas por unidad. (Infobae)

En la jornada de hoy el euro se paga al inicio de operaciones a 1,16 balboas en promedio, de modo que supuso un cambio del 2,26% comparado con los 1,14 balboas de la jornada previa.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro registra un ascenso 1,87%, de manera que desde hace un año mantiene aún una subida del 9,51%.

Con respecto a fechas previas, invierte el resultado de la jornada anterior, cuando finalizó con una disminución del 0,32%, sin ser capaz de establecer una tendencia definida en los últimos días. En la última semana la volatilidad presenta un rendimiento manifiestamente superior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, lo que manifiesta que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Pronóstico económico para Panamá en 2025

Panamá se proyecta como un país con una economía sólida y en crecimiento para el año 2025. Diversos organismos financieros internacionales y analistas económicos coinciden en que el país experimentará un crecimiento sostenido de su Producto Interno Bruto (PIB).

Las proyecciones de JP Morgan y Moody's, estiman un crecimiento del 5.2% y 4.5% respectivamente. Otros organismos como el Banco Mundial, CEPAL y el FMI, aunque con cifras más moderadas, también prevén un crecimiento positivo para el 2025, con estimaciones que oscilan entre el 2.5% y el 3.5 por ciento.

De acuerdo con los entes financieros, el optimismo se basa en la economía diversificada del país, donde los sectores de servicios y construcción han sido constantemente fuertes. Otros sectores como el suministro de electricidad y agua, el comercio, el arte y entretenimiento, el transporte y almacenamiento, también contribuyen de forma significativa al crecimiento económico. Además, Panamá se beneficia de una inflación baja y controlada, gracias a la estabilidad de la dolarización.

Mientras que la inflación promedio en América Latina se situó en 5.2% en julio de 2024, Panamá registró una inflación de tan solo 1.1 por ciento.

El gobierno panameño también está implementando medidas para fortalecer la economía y sentar las bases para un crecimiento sostenible. El Ministerio de Economía y Finanzas ha implementado medidas de contención del gasto y se ha comprometido a un presupuesto transparente y confiable para el 2025.

Datos sobre el balboa

La balboa panameña es la moneda de curso legal en Panamá y se abrevia PAB; está dividido en 100 centésimos y lo que la caracteriza es que no se trata de dinero independiente, sino una versión local del dólar estadounidense.

El gobierno panameño emite sus propias monedas en centésimos y balboas equivalentes a dólares aunque dichas monedas no son aceptadas en Estados Unidos. Tampoco se trata de un caso único, pues el dólar tuvaluano y kiribatiano guardan la misma relación con el dólar australiano.

Esta vinculación con el dólar estadounidense se dio en 1904 luego de la Convención Nacional de Panamá. Más tarde, en el 2010, entró en circulación la moneda de un balboa, del cual se emitieron 40 millones de unidades.

Los panameños no recibieron bien esta nueva moneda y acusaron un uso forzoso de ésta en detrimento del billete estadounidense, por lo que la divisa fue llamada "Martinelli", en referencia al presidente panameño Ricardo Martinelli, quien la impulsó.

También se intentó producir monedas de dos y cinco balboas, pero el proyecto fue cancelado posteriormente. Actualmente existen en circulación monedas de uno y cinco centésimos; un décimo, un cuarto y un medio de balboa, así como un balboa.

Temas Relacionados

PanamáEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

¿Cuál es la temperatura promedio en Cartago?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cuál es la temperatura promedio

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Heredia este jueves

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárase antes de salir: Este

Predicción del estado del tiempo en Alajuela para este 4 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del estado del tiempo

El índice bursátil Russell 2000 inicia jornada este 4 de septiembre con alza de 0,27%

Inicio de sesión Russell 2000: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El índice bursátil Russell 2000

Euro: cotización de apertura hoy 4 de septiembre en Paraguay

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy