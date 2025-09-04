OMX Stockholm 30 gana terreno al cierre de de operaciones este 4 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada alcista para el OMXS 30, que cerró la sesión del jueves 4 de septiembre con leves subidas del 0,4%, hasta los 2.607,54 puntos. El selectivo anotó un máximo de 2.612,96 puntos y la cifra mínima de 2.596,64 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,62%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el OMXS 30 acumula un descenso 1,37%; aunque en términos interanuales todavía mantiene una subida del 0,45%. El OMXS 30 se sitúa un 5,61% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.762,50 puntos) y un 19,84% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.175,76 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere observar su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.