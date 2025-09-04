Noticias

Euro Stoxx 50 gana 0,49% al cierre de la jornada de este 4 de septiembre

Cierre de operaciones EuroStoxx 50: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el EuroStoxx 50, que acabó la sesión de mercado del jueves 4 de septiembre con leves incrementos del 0,49%, hasta los 5.350,97 puntos. El índice bursátil marcó la cifra máxima de 5.351,54 puntos y un volumen mínimo de 5.313,22 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,72%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el EuroStoxx 50 acumula un descenso 0,85%; pese a ello en términos interanuales acumula aún un ascenso del 12,72%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 3,42% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.540,69 puntos) y un 15,77% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

