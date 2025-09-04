Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 4 de septiembre en Honduras

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

El euro se cotiza al arranque de sesiones a 30,29 lempiras en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,32% frente a la cifra de la sesión previa, cuando finalizó con 30,20 lempiras.

En relación a los últimos siete días, el euro registra un incremento 0,75%, por lo que en el último año acumula aún una subida del 13,09%.

Si comparamos el dato con fechas pasadas, encadena tres sesiones sucesivas en positivo. En cuanto a la volatilidad de las últimas fechas, es de 10,81%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (16,12%), lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo habitual.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

