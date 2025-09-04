Estos son los sencillos que están de moda hoy en Spotify Argentina

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público argentino.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)

Roze Oficial

«Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)», interpretado por Roze Oficial, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 349.440 reproducciones.

2. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

Tras acumular 287.656 reproducciones, el temazo de Young Cister se mantiene en segundo lugar.

3. La Plena

W Sound

Tras haberse reproducido 272.333 veces, la nueva canción de W Sound se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 3.

4. Tu Misterioso Alguien

Miranda!

Esta es la canción de Miranda! que se ubica en el cuarto lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 266.883 reproducciones.

5. TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)

Jere Klein

«TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)» de Jere Klein se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 252.336 reproducciones, motivo por el cual sigue en la quinta posición.

6. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 243.014 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. TU VAS SIN (fav)

Rels B

«TU VAS SIN (fav)» de Rels B es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 215.166 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. SOLEAO (w Quevedo)

Myke Towers

«SOLEAO (w Quevedo)», interpretado por Myke Towers, ocupa el octavo lugar de la lista, tras lograr 189.418 reproducciones.

9. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido» de Beéle se vende como pan caliente. Ya lleva 168.845 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 9.

10. 7 VIDAS (w XROSS)

Maria Becerra

Tras acumular 165.951 reproducciones, «7 VIDAS (w XROSS)» de Maria Becerra se mantiene en décimo lugar.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más oidas en el 2024

Emilia Mernes ha marcado un hito en la música argentina al convertirse en la artista más escuchada en Spotify durante 2024, siendo la primera mujer en lograr esta distinción en el país. Su colaboración con TINI, titulada "La_Original.mp3", también se destacó al alcanzar el séptimo lugar entre las canciones más reproducidas del 2024, según el informe de fin de año de la plataforma.

El fenómeno musical de 2024 en Argentina no se limitó a Emilia. María Becerra ocupó el segundo lugar en el ranking de artistas más escuchados, consolidando el protagonismo femenino en la escena musical del país. En cuanto a las canciones, "HOLA PERDIDA" de Luck Ra se posicionó como la más reproducida del año, reflejando las preferencias del público argentino.

La nostalgia desempeñó un papel crucial en las tendencias musicales. Géneros como el cuarteto, la cumbia y el rock nacional experimentaron un resurgimiento, impulsados por la audiencia joven y eventos significativos en la música nacional. El regreso de bandas emblemáticas como Los Piojos y el lanzamiento del último álbum de Charly García, "La lógica del escorpión", contribuyeron a este fenómeno.

Un 60% de la generación Z en Argentina escuchó rock nacional en 2024, lo que llevó a la producción de los llamados Spotify Singles. En estos, artistas contemporáneos como Airbag, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas y Dillom reversionaron clásicos de bandas icónicas como Soda Stereo y Viejas Locas, creando un puente cultural entre generaciones.

Además, el 50% de las listas de reproducción de nostalgia fueron creadas por usuarios menores de 25 años, quienes mostraron un renovado interés en géneros como el reggaetón viejo y el rock nacional. Este interés se reflejó en las listas de reproducción y en la popularidad de artistas y canciones que evocan épocas pasadas.

En el ranking de los artistas más escuchados en Argentina, Duki, Luck Ra, Bad Bunny, Milo J, Feid, YSY A, Ke Personajes y Tiago PZK acompañaron a Emilia y María Becerra en el top 10. En cuanto a las canciones, además de "HOLA PERDIDA", temas como "Piel" de Tiago PZK y "LUNA" de Feid también destacaron entre las más populares.

En el ámbito de los álbumes, Luck Ra lideró con "QUE NOS FALTE TODO", seguido por ".mp3" de Emilia. Otros discos destacados incluyeron "MAÑANA SERÁ BONITO" de KAROL G y "GOTTI A" de Tiago PZK, reflejando la diversidad de géneros y la relevancia de los artistas argentinos en el panorama musical actual.