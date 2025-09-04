“Jere Klein” lidera el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Chile hoy

Jere Klein lidera el ranking en Chile. (Instagram/jerekleindataa)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

1. TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)

Jere Klein

Jere Klein lidera el ranking en Chile. (Instagram/jerekleindataa)

Tras acumular 471.009 reproducciones, el temazo de Jere Klein se mantiene en primer lugar.

2. Comando Estelar (w Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow)

Germanini

Germanini se mete en el segundo sitio del listado. (Instagram/@germaninii)

«Comando Estelar (w Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow)» de Germanini es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 259.456 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. Me Mareo (w JC Reyes)

Kidd Voodoo

Kidd Voodoo se encuentra en el tercer sitio del ranking chileno. (Instagram/kiddvoodoo)

«Me Mareo (w JC Reyes)» de Kidd Voodoo se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 229.005 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la tercera posición.

4. Destello..

Kidd Voodoo

Nuevamente, Kidd Voodoo, se mete en el ranking con su canción "Destello...". (Foto AP/Berenice Bautista)

«Destello..», interpretado por Kidd Voodoo, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 224.810 reproducciones.

5. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

Young Cister ocupa el quinto lugar del listado con su canción "QLOO". (Instagram/@maxcarraa)

Tras acumular 223.556 reproducciones, «QLOO (w Kreamly)» de Young Cister se mantiene en quinto lugar.

6. BAILAME ASI (w Jere Klein, Lucky Brown)

Katteyes

Katteyes se lleva el sexto lugar del listado. (Instagram/katteyes)

«BAILAME ASI (w Jere Klein, Lucky Brown)» de Katteyes es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 222.480 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. Who

Jimin

"Who" de Jimin se queda con el séptimo sitio. (REUTERS/Yiming Woo/File Photo)

«Who» de Jimin se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 203.283 reproducciones, motivo por el cual sigue en la séptima posición.

8. Sola en Casa (w Mateo on the Beatz, Adan La Amenaza)

Lucky Brown

"Solo en casa" de Lucky Brown, desciende al octavo sitio. (Instagram/luckybrown.official)

Esta es la canción que se ubica en el octavo lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 187.672, lo que marca un hito en la carrera musical de Lucky Brown.

9. La Plena

W Sound

"La plena" de W Sound, pierde reproducciones y cae al noveno lugar. (@westcol)

«La Plena» de W Sound sigue abriéndose camino en las listas. Con 177.418 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de la audiencia, en la posición novena.

10. Shiny

Easykid

"Shiny" de Easykid cierra el listado en el décimo sitio. (Instagram/@easykid)

«Shiny» de Easykid se vende como pan caliente. Ya lleva 177.204 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 10.

En la industria de la música, Chile es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse con su dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.