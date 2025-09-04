El Nikkei 225 sube 1,27% tras la apertura de la jornada este 4 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva apertura de jornada para el Nikkei 225, que comienza la sesión bursátil del jueves 4 de septiembre con subidas del 1,27%, hasta los 42.469,55 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a fechas previas, el selectivo invierte la cotización de la sesión previa, donde se saldó con una bajada del 0,29%, mostrando que no es capaz de fijar una clara tendencia recientemente.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el Nikkei 225 registra una disminución 0,84%; pero en términos interanuales todavía mantiene una subida del 10,7%. El Nikkei 225 se sitúa un 2,85% por debajo de su máximo del presente año (43.714,31 puntos) y un 36,4% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (31.136,58 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere analizar sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.