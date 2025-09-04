El mercado de la India Nifty 50 abrió operaciones con alza este 4 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura alcista para el Nifty 50, que inaugura la sesión bursátil del jueves 4 de septiembre con ascensos del 0,51%, hasta los 24.840,25 puntos, tras la apertura. En relación a días pasados, el índice encadena dos fechas consecutivas en valores positivos.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el Nifty 50 anota un incremento 1,39%; por contra en el último año todavía mantiene un descenso del 1,57%. El Nifty 50 se sitúa un 3,11% por debajo de su máximo del presente año (25.637,80 puntos) y un 12,49% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (22.082,65 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo evoluciona el valor de un conjunto de activos determinado, por lo que recopila datos de varias compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente existen diversos índices y pueden congregarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).