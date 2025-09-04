El índice KOSPI de Corea del Sur abre la jornada al alza este 4 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de subida para el KOSPI, que comienza la jornada en los mercados del jueves 4 de septiembre con leves ascensos del 0,28%, hasta los 3.193,42 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a días pasados, el índice acumula tres jornadas seguidas en verde.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el KOSPI registra una bajada 0,09%; pero en términos interanuales acumula aún un incremento del 18,42%. El KOSPI se sitúa un 1,88% por debajo de su máximo del presente año (3.254,47 puntos) y un 39,23% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.293,70 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo cambia el precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual se sirve de datos de diferentes compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con características concretas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, también, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden agremiarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).