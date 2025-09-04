Dólar: cotización de apertura hoy 4 de septiembre en Honduras

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

Tras la apertura el dólar estadounidense se negocia al inicio de operaciones a 26,02 lempiras en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,28% comparado con el dato de la sesión previa, cuando cotizó a 25,95 lempiras.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un incremento 1,09%, de modo que en el último año todavía mantiene un ascenso del 4,88%.

En relación a fechas anteriores, suma tres sesiones consecutivas de números positivos. La volatilidad referente a la última semana es inferior a los datos logrados para el último año (14,43%), así que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo esperado.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.