Conoce el reporte del clima en Columbus para mañana viernes 5 de septiembre

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

Por Armando Montes

La información del estado del tiempo es importante para planear tu día y evitar contratiempos que puedan afectar tus actividades (Imagen ilustrativa Infobae)

Las condiciones del clima influyen demasiado en la vida cotidiana, la vegetación y la vida silvestre. Su estudio es importante y en los últimos años tomó una gran relevancia, pues ante la intervención del ser humano los cambios naturales sufrieron alteraciones y ahora sin importar la estación del año las temperaturas, así como los fenómenos meteorológicos cambian de un momento a otro.

Estar informado sobre el pronóstico del tiempo te puede ayudar a evitar contratiempos y sufrir algún inconveniente por las posibles lluvias, fuertes vientos o los días soleados. Por este motivo, te compartimos el reporte del estado del clima para la ciudad de Columbus, Ohio, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Como se comportará el clima durante el día

Columbus forma parte del estado de Ohio, durante la temporada de invierno se registran fuertes nevadas (AP Photo/Wong Maye-E)
  • Habrá una posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego es probable que haya chubascos después de las 11 p.m.
  • Las nubes aumentarán, con una temperatura mínima alrededor de 55 grados Fahrenheit (aproximadamente 13 grados Celsius).
  • Habrá un viento del noroeste de 5 a 8 millas por hora (8 a 13 kilómetros por hora).
  • La probabilidad de precipitación será del 60%.
  • Se esperan cantidades de precipitación nuevas de menos de una décima de pulgada (menos de 2.5 milímetros), excepto que se podrían registrar cantidades más altas en las tormentas eléctricas.

Estado del tiempo por la noche

Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)
  • Se prevén lluvias, principalmente antes de las 8 a.m. El cielo estará nublado, pero gradualmente se volverá mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a 71°F (21°C).
  • El viento será tranquilo, cambiando a dirección oeste a 5 a 8 millas por hora (8 a 13 kilómetros por hora) por la tarde. La probabilidad de precipitación es del 60%. Se esperan cantidades de precipitación nuevas de menos de una décima de pulgada (2.5 mm) posibles.
  • Esta noche, el clima se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

La información sobre el pronóstico del clima en Columbus, Ohio, está actualizada con fecha del jueves, 4 de septiembre de 2025

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

La variedad de climas en Estados Unidos

El país norteamericano tiene diferentes climas por su extensión territorial en la que cuenta con una región montañosa, grandes llanuras centrales y una meseta al este del país.

Las diferentes zonas climáticas de EEUU se deben a las variaciones topográficas y los cambios de latitud. En el lado del este del territorio domina el clima húmedo, que se caracteriza por las lluvias constante a lo largo del año y las nevadas fuertes durante el invierno.

En el oeste del país hay tres tipos de clima y especialmente Ohio, que se encuentra en el centro de este territorio, regularmente cuenta con un clima templado fresco.

Los veranos son cálidos, pero en raras ocasiones las temperaturas logran superar los 32°C. Durante la estación invernal las temperaturas descienden hasta el punto de congelación a los pocos días de que termine la temporada de otoño.

La región es reconocida por sus drásticos cambios de temperaturas, esto propicia que sea una zona donde se registran varios tornados mismos que dejan un desastre durante su paso.

