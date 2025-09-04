Cierre del Nikkei 225: gana 1,44% este 4 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada de subida para el Nikkei 225, que acabó la jornada del jueves 4 de septiembre con subidas del 1,44%, hasta los 42.543,23 puntos. El índice bursátil anotó un máximo de 42.608,80 puntos y un mínimo de 42.066,59 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,27%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nikkei 225 marca una disminución 0,67%; pero desde hace un año acumula aún un incremento del 10,89%. El Nikkei 225 se sitúa un 2,68% por debajo de su máximo del presente año (43.714,31 puntos) y un 36,63% por encima de su cotización mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo se modifica el precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual necesita contar con datos de varias empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características concretas como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).