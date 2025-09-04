Cierre del índice MOEX Russia este 4 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin grandes cambios para el MOEX Russia Index, que cerró la sesión de mercado del jueves 4 de septiembre con una variación del 0,18%, hasta los 2.872,79 puntos. En su entorno bursátil llegó a la cifra máxima de 2.894,36 puntos y un volumen mínimo de 2.864,68 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,03%.

Si consideramos los datos de la última semana, el MOEX Russia Index marca una disminución 1,37%; pero en el último año aún conserva un incremento del 6,27%. El MOEX Russia Index se sitúa un 13,63% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.326,14 puntos) y un 8,73% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.642,02 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo evoluciona el valor de un determinado conjunto de activos, por lo que recopila datos de diversas empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, también, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden agruparse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).