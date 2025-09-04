BEL-20 INDEX se mueve en terreno verde al finalizar la sesión de este 4 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada de subida para el BEL-20 INDEX, que terminó la sesión bursátil del jueves 4 de septiembre con leves incrementos del 0,43%, hasta los 4.758,59 puntos. El índice anotó la cifra máxima de 4.765,83 puntos y un volumen mínimo de 4.743,07 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,48%.

En la última semana, el BEL-20 INDEX anota una bajada 1,36%; pero en el último año aún acumula un incremento del 12,22%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 2,11% por debajo de su máximo del presente año (4.861,20 puntos) y un 23,21% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (3.862,22 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.