Apertura del mercado de Hong Kong este 4 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de sesión continuista para el Hang Seng (Hong Kong), que comienza la sesión del jueves 4 de septiembre con una variación del 0,06%, hasta los 25.359,01 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el dato con días previos, el índice bursátil corta con la racha de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) marca un incremento 1,44%, de manera que en términos interanuales todavía mantiene una subida del 42,48%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 1,82% por debajo de su máximo en lo que va de año (25.829,91 puntos) y un 34,36% por encima de su valoración mínima del año en curso (18.874,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.