Acciones suizas suben; así fue el cierre del Swiss Market este 4 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el Swiss Market, que terminó la sesión del jueves 4 de septiembre con fuertes incrementos del 1,5%, hasta los 12.383,47 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 12.415,74 puntos y un mínimo de 12.231,10 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,49%.

Con respecto a la última semana, el Swiss Market marca una subida 1,34%; por el contrario en términos interanuales acumula aún una disminución del 0,43%. El Swiss Market se sitúa un 5,95% por debajo de su máximo del presente año (13.166,68 puntos) y un 13,74% por encima de su valoración mínima del año en curso (10.887,73 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica advertir su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.