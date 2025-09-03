RTSI gana 0,44% tras el cierre de la jornada este 3 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva jornada para el RTSI (Russia), que acabó la sesión bursátil del miércoles 3 de septiembre con leves ascensos del 0,44%, hasta los 1.117,11 puntos. El indicador anotó un volumen máximo de 1.123,72 puntos y la cifra mínima de 1.112,76 puntos. El rango de cotización para el RTSI (Russia) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,98%.

En la última semana, el RTSI (Russia) acumula una bajada 2,02%; pero desde hace un año todavía mantiene una subida del 21,34%. El RTSI (Russia) se sitúa un 11,28% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 30,8% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (854,03 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica analizar sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.