PSI 20 pierde terreno durante el arranque de la jornada de este 2 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el PSI 20, que comienza la jornada del martes 2 de septiembre con grandes bajadas del 1,71%, hasta los 7.677,58 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de días pasados, el selectivo cambia el sentido del dato previo, cuando se saldó con un ascenso del 0,55%, sin poder fijar una tendencia estable últimamente.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el PSI 20 acumula una disminución 2,12%; aunque desde hace un año mantiene aún un incremento del 13,89%. El PSI 20 se sitúa un 4,27% por debajo de su máximo del presente año (8.020,36 puntos) y un 22,76% por encima de su cotización mínima del año en curso (6.253,96 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que mide cómo evoluciona el precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual recolecta datos de diferentes compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características concretas como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden agremiarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).