Pronóstico del estado del tiempo en Córdoba para este 3 de septiembre

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y checar el pronóstico del clima para este miércoles en Córdoba.

La probabilidad de precipitaciones para este miércoles en Córdoba es de 3% durante el día y del 2% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 2% en el transcurso del día y del 67% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 18 grados y un mínimo de 6 grados en esta región. Los rayos UV se espera llegarán a un nivel de hasta 6.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 39 kilómetros por hora en el día y los 28 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Córdoba (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Córdoba?

Pese a su latitud, el clima de la ciudad de Córdoba puede definirse como templado moderado con características propias de cada una de las cuatro estaciones.

En términos generales el clima es pampeano, esto quiere decir que los inviernos no son muy fríos. El Verano eshúmedos, con días de altas temperaturas y noches frescas. Es en esta etapa del año cuando suelen registrarse tormentas eléctricas y caída ocasiones de granizo.

Los vientos del este y del oeste son poco comunes, su paso es de corta duración y poca intensidad. Sin embargo en Primavera los vientos del norte y noroeste se fortalecen.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.