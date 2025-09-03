Principal índice de Bruselas tiene una apertura roja este 2 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el BEL-20 INDEX, que empieza la sesión bursátil del martes 2 de septiembre con grandes caídas del 1,55%, hasta los 4.725,24 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de días pasados, el índice bursátil invierte el dato de la jornada previa, en el que finalizó con un ascenso del 0,53%, mostrando que no es capaz de consolidar una tendencia estable en las últimas fechas.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el BEL-20 INDEX acumula una bajada 2,29%; por contra en el último año aún mantiene una subida del 13%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 2,8% por debajo de su máximo del presente año (4.861,20 puntos) y un 22,35% por encima de su cotización mínima del año en curso (3.862,22 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo evoluciona el precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual recopila datos de varias compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con características concretas como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en nuestra economía existen diversos índices y pueden agremiarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).