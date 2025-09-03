Nikkei 225: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 3 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Nikkei 225, que acabó la sesión bursátil del miércoles 3 de septiembre con bajadas del 0,93%, hasta los 41.915,88 puntos. El indicador marcó un máximo de 42.293,54 puntos y un volumen mínimo de 41.863,20 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,02%.

Con respecto a los últimos siete días, el Nikkei 225 acumula una disminución 1,42%; por el contrario en el último año aún mantiene una subida del 9,7%. El Nikkei 225 se sitúa un 4,11% por debajo de su máximo del presente año (43.714,31 puntos) y un 34,62% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (31.136,58 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo se modifica el valor de un un conjunto de activos, por lo que recolecta datos de diversas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características concretas como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden agruparse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).