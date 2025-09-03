Nicaragua: cotización de cierre del euro hoy 3 de septiembre de EUR a NIO

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro cotizó al cierre a 42,72 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,29% comparado con la cifra de la sesión previa, cuando acabó con 42,60 córdobas.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro registra un incremento 0,59%, de manera que desde hace un año aún mantiene un ascenso del 7,7%.

Respecto de fechas pasadas, acumuló dos jornadas seguidas en valores positivos. La volatilidad de los últimos siete días es inferior a los números logrados para el último año (10,63%), por lo que su cotización está presentando menos alteraciones de lo esperado últimamente.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.