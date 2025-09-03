MOEX Russia Index: el principal índice de Moscú cierra en terreno positivo este 3 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el MOEX Russia Index, que cerró la sesión bursátil del miércoles 3 de septiembre con leves subidas del 0,76%, hasta los 2.867,02 puntos. El índice bursátil marcó la cifra máxima de 2.874,90 puntos y un volumen mínimo de 2.846,87 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,97%.

En relación a los últimos siete días, el MOEX Russia Index registra una bajada 1,53% aunque, por el contrario, en el último año aún conserva un ascenso del 9,22%. El MOEX Russia Index se sitúa un 13,8% por debajo de su máximo del presente año (3.326,14 puntos) y un 8,52% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.642,02 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere observar su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.