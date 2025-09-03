Índice BIST 100 este 2 de septiembre: pierde 3,57% durante la apertura de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el BIST 100, que inaugura la jornada en los mercados del martes 2 de septiembre con fuertes bajadas del 3,57%, hasta los 10.877,52 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a jornadas pasadas, el índice suma tres sesiones seguidas en descenso.

Teniendo en cuenta la última semana, el BIST 100 acumula un descenso 5,66%; pese a ello en el último año aún mantiene una subida del 10,62%. El BIST 100 se sitúa un 5,66% por debajo de su máximo del presente año (11.529,81 puntos) y un 20,74% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (9.008,87 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que mide cómo evoluciona el precio de un un conjunto de activos, para lo cual se sirve de datos de diversas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden juntarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).