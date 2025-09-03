Honduras: cotización de cierre del dólar hoy 3 de septiembre de USD a HNL

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

En la última sesión el dólar estadounidense se negoció al cierre a 25,95 lempiras en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,82% con respecto a los 25,74 lempiras de la jornada anterior.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una disminución 0,02%; por el contrario en el último año todavía mantiene un ascenso del 4,65%.

Respecto de días anteriores, encadenó dos jornadas seguidas en dígitos positivos. En referencia a la volatilidad de la última semana, fue inferior a la acumulada en el último año, mostrándose como un valor con menos cambios de lo normal últimamente.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.