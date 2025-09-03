FTSE MIB IDX se mueven en terreno positivo en la apertura de mercados de este 3 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el FTSE MIB IDX, que comienza la jornada financiera del miércoles 3 de septiembre con leves incrementos del 0,42%, hasta los 41.904,38 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a fechas anteriores, el índice bursátil gira las tornas respecto del de la sesión previa, cuando marcó una bajada del 0,51%, sin ser capaz de fijar una tendencia definida en los últimos días.

Con respecto a los últimos siete días, el FTSE MIB IDX registra una disminución 1,05%; pese a ello desde hace un año mantiene aún un incremento del 23,75%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 3,25% por debajo de su máximo del presente año (43.310 puntos) y un 28,03% por encima de su cotización mínima del año en curso (32.731 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.