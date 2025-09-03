Euro Stoxx 50 va a la alza durante inicio de la jornada este 3 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión alcista para el EuroStoxx 50, que empieza rueda bursátil del miércoles 3 de septiembre con incrementos del 0,57%, hasta los 5.321,11 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a jornadas pasadas, el selectivo gira las tornas respecto del de la jornada previa, donde se anotó un descenso del 0,29%, mostrando en las últimas fechas una falta de continuidad en los resultados.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el EuroStoxx 50 acumula una bajada 1,33%; por contra en el último año aún mantiene un incremento del 11,35%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 3,96% por debajo de su máximo del presente año (5.540,69 puntos) y un 15,12% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.