El índice de Corea del Sur cerró operaciones al alza este 3 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el KOSPI, que terminó la sesión del miércoles 3 de septiembre con leves ascensos del 0,38%, hasta los 3.184,42 puntos. El índice llegó a la cifra máxima de 3.187,48 puntos y la cifra mínima de 3.167,23 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,64%.

En la última semana, el KOSPI acumula un descenso 0,09%; pese a ello en el último año todavía mantiene una subida del 19,07%. El KOSPI se sitúa un 2,15% por debajo de su máximo del presente año (3.254,47 puntos) y un 38,83% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.293,70 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica analizar sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.