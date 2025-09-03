Decentraland: cuál es el precio de esta criptomoneda este 3 de septiembre

En el metaverso de Decentraland los usuarios pueden usar la criptomoneda para adquirir parcelas de tierra virtuales o crear contenido (como obras NFT) y venderlo. (Infobae)

Decentreland es una plataforma de realidad virtual tridimensional soportada por ethereum, donde necesitas de su criptomoneda para realizar cualquier tipo de adquisición, misma que es conocida con las siglas de MANA.

En el metaverso de decentraland los usuarios tienen la posibilidad de crear, experimentar y monetizar contenido, así como aplicaciones. Una de las principales características de la plataforma es la posibilidad de comprar terrenos en su realidad virtual, construir sobre ellos y eventualmente monetizar.

A diferencia de otras plataformas, en decentraland los usuarios son los dueños en lugar de alguna empresa . Al ser MANA la criptomoneda necesaria para el metaverso de decentraland es importante conocer su valor en el mercado.

Precio de decentraland

El costo de la criptomoneda de decentraland para hoya las 10:00 horas (UTC) es de 0.3 dólares por unidad.

Esto quiere decir que la moneda digital tuvo un cambio del 1.61% en las últimas 24 horas , así como una variación del 0.68% en la última hora .

Actualmente, decentraland se encuentra en el lugar #112 de popularidad en el mercado digital. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha alcanzado esta divisa digital es de 5.902317 dólares por unidad.

Criptomoneda, ¿qué es y cómo funciona?

Las monedas digitales son divisas que no existen físicamente y, a diferencia de divisas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no necesitan de intermediarios en las transacciones.

Representaciones físicas de varias criptomonedas.(REUTERS/Banco Santander)

Por ello, regularmente no son vistas con buenos ojos por el mercado formal y se les señala de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Aún así, poco a poco se han abierto el paso a tal grado que compañías, millonarios y hasta gobiernos han incentivado o autorizado su uso.

Estas criptomonedas funcionan mediante un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la creación de sus unidades. Para llevar a cabo transacciones, las criptomonedas utilizan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

En la actualidad existen diferentes criptomonedas en este mercado no regulado, sin embargo, la pionera fue Bitcoin, creada en 2008, con ella surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha hecho comentarios a favor de criptomonedas como bitcoin y dogecoin, incluso aceptando temporalmente las monedas digitales en su empresa de autos eléctricos Tesla, lo cual ha provocado el incremento de su valor.

¿Dónde adquirir criptomonedas?

Para adquirir cualquiera de las criptomonedas que existe en este mercado no regulado se tiene que acudir a sitios web especializados.

Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo)

Cabe mencionar que el costo de cada una de estas divisas digitales varía en función de la oferta y la demanda, así como del compromiso de los propios usuarios, lo que puede ocasionar cambios abruptos.

Esto quiere decir que mientras más gente esté interesada y quiera hacerse de una criptomoneda cualquiera, mayor será su precio y viceversa.

No obstante, quien invierte en este tipo de activos digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, así como puede haber un aumento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.