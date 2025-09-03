Noticias

Clima en Ashburn: el estado del tiempo para mañana

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar de un momento a otro, por lo que es importante revisar el pronóstico antes de planear tu día

Por Infobae Noticias

La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Ashburn, en Virginia, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 61 grados Fahrenheit (16 grados Celsius).

El viento soplará del sur a aproximadamente 6 millas por hora (9.7 kilómetros por hora).

El clima por la noche

Saber cuál es el pronóstico
Saber cuál es el pronóstico del tiempo ayuda a planificar tu día para evitrar imprevistos (Reuters)

Esta noche, existe la posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas después de las 2 p.m. Se espera que el clima sea mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 86 grados Fahrenheit (30 grados Celsius). Habrá un viento del sur de 6 a 15 mph (9 a 24 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 mph (37 km/h).

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 2 de sep 8:35 pm EDT.

El estado del tiempo en Estados Unidos

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

