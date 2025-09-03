ATX gana terreno durante la apertura de sesión este 3 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión de subida para el ATX, que empieza la sesión bursátil del miércoles 3 de septiembre con incrementos del 0,57%, hasta los 4.618,94 puntos, tras la apertura. Respecto de jornadas anteriores, el indicador invierte el valor de la jornada anterior, cuando marcó una bajada del 0,71%, mostrando que no es capaz de asentar una tendencia en las últimas fechas.

En la última semana, el ATX acumula una disminución 0,73%; por el contrario en el último año aún acumula un ascenso del 27,34%. El ATX se sitúa un 4,74% por debajo de su máximo del presente año (4.848,87 puntos) y un 28,23% por encima de su cotización mínima del año en curso (3.602,14 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.